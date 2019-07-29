Cavit Çağlar: ABD'de Türkiye aleyhine konuşmamı istediler

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözülmesinde aktif bir rol üstlenen eski devlet bakanı ve iş adamı Cavit Çağlar, “Dış güçler, Türkiye ile Rusya’yı savaşa sokmak istediler, FETÖ’yü de maşa olarak kullandılar. Aramızı açmak isteyenler bunu başaramadı. Benim için dünyada şu anda iki güçlü lider var; biri Erdoğan, diğeri de Putin.” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesine konuşan Cavit Çağlar, yaşam hikâyesinden iş hayatına, siyaset döneminden Türkiye-Rusya ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

“DEVLETİN MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR”

Çocukluğundan bugüne kadar hep çalıştığını ve Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından birini kurduğunu anlatan Çağlar, 1999 yılında bankasına el koyulduğunu belirterek, “Devlete olan tüm borcumu ödedim. Bir tek Allah’a can borcum kaldı. Geriye dönüp bakmıyorum artık, kimseye kırgın da değilim. Devlete küsemezsiniz, bu ülke bizim. Devletin menfaatleri benim için her şeyin önündedir.” diye konuştu.

“BENİM İÇİN DÜNYADA İKİ GÜÇLÜ LİDER VAR”

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözülmesinde aktif bir rol üstlenen Cavit Çağlar, konuyla ilgili olarak, “Bu benim vatani görevimdir. Uçak krizinin çözülmesi, bölgenin barışı açısından da son derece önemliydi. Putin ve Cumhurbaşkanımızın barış arzusu olmasaydı bu kriz asla çözülemezdi.” sözlerini kullandı.

Rus uçağının Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düşürüldüğünü söyleyen Cavit Çağlar, “Dış güçler, Türkiye ile Rusya'yı savaşa sokmak istediler ve FETÖ'yü de maşa olarak kullandılar. Aramızı açmak isteyenler bunu başaramadı. Putin iyi bir Türk dostu ve sözüne güvenilecek biri. Tıpkı Erdoğan gibi, Putin de verdiği sözü tutan bir lider.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ve bölgemiz için şans olduğunu ve kendisinin çok iyi bir lider olduğunu vurgulayan Cavit Çağlar, “Benim için dünyada şu anda iki güçlü lider var; biri Erdoğan, diğeri de Putin.” şeklinde konuştu.

“ESKİDEN ‘AMAN ABD BİR ŞEY SÖYLEMESİN’ DİYE ÜRKERDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 meselesinin yanı sıra terör örgütü PKK’nın uzantılarına sürekli silah veren NATO müttefiki ABD’ye yönelik çok doğru bir strateji izlediğinin altını çizen Cavit Çağlar, şunları kaydetti:

“Eskiden bizim dönemimizde siyasetçiler olarak ‘Aman Amerika bir şey söylemesin’ diye ürkerdik. Bakın Erdoğan’a nasıl dik duruyor Amerika karşısında. Gurur duyuyorum onunla. Amerika her bakımdan sınıfta kaldı. FETÖ’yü hâlâ muhafaza ediyor. 15 Temmuz’un da içindeydi. ABD’de tutuklandığımda benden sığınma talep etmemi istediler. Ben kabul eder miyim bunu?”

“ABD’DE TÜRKİYE ALEYHİNE KONUŞMAMI İSTEDİLER”

Türkiye aleyhinde konuşup ABD’ye sığınması için talepte bulunmasın istendiğini anlatan Cavit Çağlar, “Eğer onların isteklerini kabul etseydim bir süre içeride tutup beni serbest bırakacaklardı. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmedim. Milli bir adamım. 13 gün hapse attılar beni, sonra mahkemem oldu.” dedi.

Mahkemede Türkiye’ye teslim edilmek istediğini söylediğini hatırlatan Cavit Çağlar, “Türkiye’ye iade edildim, dokuz buçuk ay hapis yattım ve sonra da tüm davalarımdan beraat ettim. Bakın; Amerika Zarrab’ı Türkiye aleyhine konuşturup serbest bıraktı. Eski bakan olduğum için Amerika benim de Zarrab gibi Türkiye aleyhine konuşup itirafçı olmamı istedi. Bunu şiddetle reddettim. Hakan Atilla da ülkesini satmadı. O da çok dik durdu ABD’ye karşı. Türkiye’nin kalbinde ayrı bir yere sahip şimdi.” sözlerini kullandı.