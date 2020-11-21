Casus yazılımla ‘cep'leri boşalttılar

Siber polis ekipleri, casus yazılımla vatandaşların cep telefonlarına sızıp mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesapları boşaltan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke üyelerinin, ele geçirdikleri paraları yurtdışındaki hesaplara aktararak sanal para birimi olan Bitcoin’e çevirdikleri belirlendi. İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 9 zanlıdan 5’i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi.

DANSÖZLÜ EĞLENCE

Çete üyelerinin İstanbul’daki rezidansta faaliyet yürüttükleri ve lüks yaşam sürdükleri saptandı. Şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu. Emniyet, vatandaşları güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmamaları konusunda uyardı.



HURDA ARAÇLARI BİRLEŞTİRİP SATTILAR

İkinci el araç fiyatlarındaki artışı fırsat bilen dolandırıcılar, 2-3 hurda arabayı birleştirip orijinal gibi satmaya başladı. Dolandırıcıların profesyonel şekilde boya ve kaporta aksamı yaptığını vurgulayan oto ekspertizi Murat Çevik, vatandaşı uyardı: “Şasileri hatalı araçları vatandaşlarımız bilmeyerek yüksek fiyattan aldı. Ancak araçlardaki kaynak noktaları bir darbede çabucak patlayacak ve otomobil bölünecektir. İkinci el araba satın alınmadan önce güvenilir ekspertizlerden rapor alınmalı.”





