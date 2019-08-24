Carrefoursa kırtasiye ürünleri 2019 geldi mi? Carrefoursa okul malzemeleri kataloğu sizlerle!

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte öğrenci ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. Öğrenciler ve veliler şimdiden en uygun ve kaliteli kırtasiyesi ürünlerini nereden alacaklarını araştırıyorlar. Carrefoursa kırtasiye ürünlerini haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz....

CARREFOURSA KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2019 GELDİ Mİ?

Carrefoursa kırtasiye ürünleri raflardaki yerini aldı. Carrefoursa kırtasiye ürünleri; Winx Okul Çantası 44,99 TL'den, Star Wars Okul Çantası 69,99 TL'den, Mirculous Lady Bug Çekçek Çanta 179,00 TL'den, Noki Yandan Sıkıştırmalı Dosya 13,99 TL'den ve Üç Saplı Kutu Mavi Klasör 34,99 TL'den satışa sunulacak.

CARREFOURSA OKUL MALZEMELERİ KATALOĞU