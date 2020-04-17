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  3. Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti

Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti

Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti

Dört yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir’de yaşamını yitirdi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Graud’un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.


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