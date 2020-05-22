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  3. Cansız bedeni 300 metre uzaklıkta bulundu... Kahreden olay!
22 Mayıs 2020 Cuma 13:37 | Son Güncelleme:

Cansız bedeni 300 metre uzaklıkta bulundu... Kahreden olay!

Cansız bedeni 300 metre uzaklıkta bulundu... Kahreden olay!

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 2.5 yaşındaki Ömer Üçer, bin anda gözden kayboldu. Küçük Ömer'in 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, bu sabah saat 09.30 sıralarında, Küsere Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Ömer Üçer, kardeşiyle birlikte evlerinin yaklaşık 150 metre mesafedeki sulama kanalının kenarında oynamaya başladı. Bu sırada minik Ömer, dengesini kaybedip suya düştü. Durumu fark eden kardeşi ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

300 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla düştüğü yerin 300 metre ilerisinde Ömer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Ömer Üçer'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)


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