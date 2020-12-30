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30 Aralık 2020 Çarşamba 15:28 | Son Güncelleme:

Canlı yayında korku dolu anlar: Belediye başkanı artçı depreme yakalandı

Canlı yayında korku dolu anlar: Belediye başkanı artçı depreme yakalandı

Son dakika haberi... Hırvatistan'da meydana gelen 6.3'lük deprem ile ilgili açıklama yapan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Başkanın korku dolu anları anbean kameraya yansıdı.

Balkan ülkesi Hırvatistan arçtı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.

CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR

Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi

DEPREM 15 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Zagrep'in güneyindeki Petrinja kentindeki depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, depremin yüzeyin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarmıştı.Deprem 15 ülkede hissedilirken, Slovenya şiddetli sarsıntı sonrası önlem olarak nükleer santrali kapattığını bildirmişti. Yetkililer 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştı. Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

Haberin Özeti

Hırvatistan'da meydana gelen 6.3'lük deprem ile ilgili açıklama yapan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

DETAY
• 29 Aralık'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'in gündeyindeki Petrinja kentinde meydana gelen deprem 15 ülkede hissedilmişti.
• Slovenya, depremin ardından önlem amacıyla nükleer santralini kapattığını açıklamıştı.
• Depremde en az 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda binada hasar meydana gelmişti.
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