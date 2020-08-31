Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara, saat 11.00'den sonra pazar yasaklandı

Koronavirüs salgınına tedbiren bazı illerin valilikleri tarafından alınan karara göre; düğün, halk pazarı gibi toplu alanlarda 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan yasaklar getirildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 11.00'den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı. Koronavirüs nedeniyle kentte vaka sayıları ile ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Ayaz, kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Vali Ayaz, şunları kaydetti:

"Kendilerini daha iyi koruyabilmemiz için saat 11.00'den sonra 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine girişleri yasaklanmıştır. Nikah işlemleri, düğün törenleri öncesinde yapılacak olup, düğün sırasında nikah kıyılmayacaktır. Şehir içinde yer alan piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz."