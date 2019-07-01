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  3. Çankırı'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü köyü mevkisinde yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. 

Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan 17 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından Osmaniye Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi. 

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüleri Y.K. ve S.K. ise gözaltına alındı.

(AA)

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