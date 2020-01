Canımız yandı!

2019’UN İLK KADIN CİNAYETİ

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürüldü. Şenel’in vücudunda 18 bıçak yarası ve 2 kurşun izi tespit edildi. Tutuklanan zanlı ifadesinde, “Beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda işlem yaptı. Babamın silahını aldım. Odasına girdiğimde kendime hâkim olamadım” dedi. Savcı sanığın ‘canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Davanın 24 Ocak günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

EMİNE BULUT ÖLMEK İSTEMEMİŞTİ!

Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Görüntüler ve annenin ‘Ölmek istemiyorum’ feryadı tüm Türkiye’de yürekleri yaktı. Katili Fedai Baran hakkında hızla iddianame düzenlendi. Yapılan yargılama sonunda sanık ‘kasten insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme katile haksız tahrik indirimi yapmadı.

TÜRKİYE CEREN’E AĞLADI

Ordu’da balerin Ceren Özdemir, evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın görüntüleri tüm Türkiye’de infial yarattı. Arduç’un daha önce de cezaevinde yattığı ve cezasının bitmesine az kalması nedeniyle çıkarıldığı açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. İki günde yakalanan Arduç, bir polis memurunu da yaraladı. 6 Aralık olan doğum günüden birkaç gün önce öldürülen Ceren’in katili için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katilin, “Yakalanmasaydım başka bir kadını da öldürecektim” ifadeleri kan dondurdu. Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğu raporu mahkemeye ulaştı.

ÇET’İN KATİLLERİNE CEZA YAĞDI

Ankara’daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in parmaklarından alınan DNA’nın sanılardan Berk Akand’ın DNA’sıyla uyumlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sanık Çağatay Aksu’nun 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

KAN DONDURAN BİLANÇO 474 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Yıl boyunca her ay işlenen kadın cinayetleri hakkında detaylı rapor hazırlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2019 yılı kadın cinayetleri verilerini paylaştı. Raporda, “Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha çok arttığını her gün sokaklarda, her ay raporlarımızda söylüyoruz. 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanması için kadınların gösterdiği çabayı yetkili kurum ve kuruluşlar göstermiyor. Yasayı etkin bir şekilde uygulamadıkları için 2019 yılında da 474 kadın kardeşimiz erkek şiddetiyle öldürüldü” denildi.

APARTMAN ÇÖKTÜ 21 KİŞİ ÖLDÜ

Kartal, Orhantepe Mahallesi’nde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı çöktü. 21 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Faciayla ilgili inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, projesini oluşturan Suzan Çayır, sürveyan görevini yürüten Arzu Beleş Baran hakkında dava açıldı. Savcılık sanıkların 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ise tahliye edildi.

2019 BİLANÇOSU, 5 BİN 700 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Türkiye genelindeki 2 bin orman yangınında 5 bin 700 hektar alan zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde 223 yangın çıktı, bin 47 hektar alan zarar gördü. En fazla zarar gören ikinci bölge olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında ise toplam 948 hektar alanda hasar bıraktı.

MİNİK LEYLA’NIN ACISI DİNMEDİ

Ağrı’da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili savcılık 7 sanık hakkında dava açtı. Duruşmada annesi Şükran Aydemir “6 çocuğum daha var “ diyerek susma hakkını kullandı. Babası Nihat Aydemir ise sanıklardan şikâyetçi olmadı. Ailenin avukatı da davadan çekildi.

ÇEKMEKÖY’DE HELİKOPTER DÜŞTÜ

İstanbul Çekmeköy’de Kirazlı Mahallesi’nde site içine askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise hâlâ devam ediyor.

5.8’LİK DEPREMLE SALLANDIK

İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlerleyen günler boyunca çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Günlerce konuşulan deprem nedeniyle geceyi parklarda araçlarında geçiren vatandaşlar oldu.

OKTAR DAVASI SINIRLARI AŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar grubuna yönelik süren 226 sanıklı davada 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Oktar, mahkeme önündeki ilk savunmasında “Beni yok etmek istediler. İngiliz derin devleti benimle uğraşıyor” dedi. Bazı şüphelilerin Cezayir, Çin, Dubai ve ABD’de olduğu tespit edildi. Bu şahıslar için ilgili ülkelere yazı yazılarak iadeleri talep edildi.

BEYOĞLU’NDA AJANIN SIR SONU

Beyoğlu’nda Eski İngiliz İstihbarat subayı James Gustaf Lee Mensurier evinin sokağında ölü bulundu. Ajanın otopsi raporunda, yüksekten düşmeye bağlı iç kanama sonucu öldüğü ortaya çıktı. Ardından eşi Emma Hedvig Christina Winber’ın yurtdışına çıkma yasağı kaldırıldı.

DAĞCILARDAN ACI HABER

Uludağ’da kaybolan uçak mühendisi Mert Alpaslan ve harita mühendisi Efe Sarp’ın cesedi, 17 gün süren arama çalışmalarının sonunda bulundu. İki genç arkadaşın cesetleri kanyonda bulundu. Sarp’ın cenazesi Aydın’da, Alpaslan’ın cenazesi ise İstanbul’da toprağa verildi.