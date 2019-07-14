'Canımı seve seve vermeye hazırım'

Hainlerin açtığı ateş sonucu göğsünün tam ortasından G3 mermisi isabet eden gazi Tarık Solak, “Allah’a şükürler olsun gazi olmak bana nasip oldu. Beni yaralandığımda hastaneye taşıyan o motosikletli kahraman olmasaydı bugün hayatta olmazdım.

KARANLIK GECENİN AYDINLIK YÜZLERİ

O gün darbecileri hep birlikte püskürtmeyi başardık. Bir kez daha Allah bizlere böylesine bir gün yaşatmasın” dedi. “Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bizler o ilk gün vatanı savunma aşkıyla onun verdiği gurur ve onurla hayatımıza devam ediyoruz” diyen Solak, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler 15 Temmuz 2016 tarihinin o karanlık gecenin aydınlık ruhları olarak hayata güzel bakmaya güzelleştirmeye ve aydınlık günlere hep beraber yürümeyi ümit ediyoruz. Sağlık sorunlarım devam ediyor. Kurşunun girip çıkış yerleri nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyorum. Bugün yine vatanımız bizden böyle bir görev isterse seve seve canımı vermeye hazırım.”