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  3. Canan Karatay'ın 'döner' çıkışı mahkemelik oldu!

Canan Karatay'ın 'döner' çıkışı mahkemelik oldu!

Canan Karatay'ın 'döner' çıkışı mahkemelik oldu!

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, Karatay'ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü belirtti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" açıklaması yemek sektöründe tepkilere neden oldu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen dernek üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ ETKİLENİYOR'
Suç duyurusunda Karatay’ın ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurusunun ardından dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, "Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor” ifadelerini kullandı.

'O ZAMAN KURUMLARI KAPATALIM SADECE KARATAY'I DİNLEYELİM'
Bingöl, "Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım, sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz" dedi.

Bingöl, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü söyledi.

(Sputnik)


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