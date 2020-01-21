Canan Karatay kazandı! Trans yağ yasaklanacak

Yelda GÖKDAĞ

Yeni düzenleme tebliğin yayımlanmasıyla birlikte hayata geçecek. Bu sayede trans yağların kullanıldığı tüm ürünler piyasaya sürülemeyecek. Prof. Dr. Canan Karatay defalarca margarinlerde trans yağ olduğu için kalp ve kanser hastalıklarında artış yaşandığını dile getirmişti.

BU YIL İÇİNDE UYGULANACAK

Konuyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, uygulamanın bu yıl içinde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi: “Bakanlığımızın teklifiyle ekmekte, salçada, pul biber, peynir ve zeytinde tuzları Tarım Bakanlığımızla birlikte azaltmış durumdayız. Trans yağları da 2020 içerisinde, Tarım Bakanlığı’nın çıkaracağı tebliğiyle yasaklamış olacağız.”