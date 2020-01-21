Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9302
  • 6,5821
  • 296.473
  • 122620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Canan Karatay kazandı! Trans yağ yasaklanacak

Canan Karatay kazandı! Trans yağ yasaklanacak

Canan Karatay kazandı! Trans yağ yasaklanacak

Kanserden alzaymıra, şeker hastalığından kalp rahatsızlığına kadar pek çok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak görülen trans yağlara yasak getirecek tebliğ için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı.

Yelda GÖKDAĞ

Yeni düzenleme tebliğin yayımlanmasıyla birlikte hayata geçecek. Bu sayede trans yağların kullanıldığı tüm ürünler piyasaya sürülemeyecek. Prof. Dr. Canan Karatay defalarca margarinlerde trans yağ olduğu için kalp ve kanser hastalıklarında artış yaşandığını dile getirmişti.

BU YIL İÇİNDE UYGULANACAK

Konuyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, uygulamanın bu yıl içinde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi: “Bakanlığımızın teklifiyle ekmekte, salçada, pul biber, peynir ve zeytinde tuzları Tarım Bakanlığımızla birlikte azaltmış durumdayız. Trans yağları da 2020 içerisinde, Tarım Bakanlığı’nın çıkaracağı tebliğiyle yasaklamış olacağız.” 


Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı
'Hiç bu kadar anlamlı olmamıştı'
Şoke eden sözler: Demet Akalın haindir!
Serenay ve Cem hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
<p>Mecidiyeköy´de metrobüs ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden motosikletli sürücünün kimli

Metrobüsle Kafa Kafaya Çarpışan Motosikletli Hayatını Kaybetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek