Canan Karatay corona virüsüne karşı kelle paçayı önerdi, satışlar patladı

Dünya genelinde büyük bir krize yol açan koronavirüs Çin'de, Güney Kore'de, Hong Kong'ta, İran'da ve son olarak da İtalya'da can aldı. Türkiye'de sağlıklı beslenme konusunda akla gelen ilk isimler arasında yer alan Prof. Dr. Canan Karatay'ın corona virüsü açıklamasından sonra ayak ve kelle satışları arttı. Dana ayağının tanesi 9 TL'den satılırken kuzu ise 3 lira 50 kuruştan alıcı buluyor. Kelle eti ise 24 liradan satılıyor.

Çin'de binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsünün etkisi dünyayı sararken, Türkiye'de de vatandaşlar gribe yakalanmamak için sakatatçılara akın etti.

DANA AYAĞI 9, KUZU AYAĞI 3.50 TL!

Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'nda bulunan sakatatçılarda ayak ve kelle yok satıyor. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle ve ayak satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden sakatatçılar, "Kış ayları olması münasebetiyle sakatat satışları oldukça iyi. Canan Karatay'ın açıklamalarından sonra ise ayak ve kelle satışlarımız arttı. Vatandaşlar en çok ayak ve kelle eti alıyor. Dana ayağı 9 lira, kuzu ayağı ise 3 lira 50 kuruş. Kelle etinin kilosunu ise 24 liradan satmaktayız" dedi.

Kelle ve ayak alan vatandaşlar, "Senelerdir ayak ve kelle alıp, bunları çorba yaparak içiyoruz. Hiç hastalandığımızı hatırlamıyoruz. Kelle ve ayak çorbası tam bir şifa kaynağı" şeklinde konuştu.

(Sabah)