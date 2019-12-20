Canan Kaftancıoğlu'nu devirmek için ittifak kurdular

Ercan ÖZTÜRK

CHP’de mahalle delege seçimlerinin bitmesinin ardından ilçe başkanlığı seçimleri bu pazar başlıyor. AKŞAM’ın CHP içerisindeki yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre sahaya inen eski il başkanlarından Cemal Canpolat’ın delege seçimlerinde etkileyici olduğu iddia edildi. İlçe başkanlığı seçimlerinde de yoğun kulis faaliyetlerinde bulunan Canpolat’ın, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakın isimleri devirebilmek için ilçelerde güçlü aday arayışına girdiği belirtildi.

İMAMOĞLU DESTEKLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son günlerde anlaşmazlık yaşadığı Kaftancıoğlu’na karşı Canpolat’ı destekleyeceği kulislere yansıdı. Canpolat’ın ilçelerde istediği adayları başkan yaptırdığı taktirde tüm gücüyle il başkanlığı seçiminde Kaftancıoğlu’na rakip olacağı konuşuluyor. Kaftancıoğlu ise birkaç ilçede yapılacak değişiklikle birlikte bütün başkanların yeniden seçilebilmesi için delegelerle kulise başladı. Kaftancıoğlu ve kurmayları, ilçelerde olası bir sürprizin yaşanmaması için gece gündüz çalışıyor.