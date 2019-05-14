Çanakkale'de yaşlı adam evinde öldürülmüş halde bulundu

Zarife Tepesi mevkisindeki evinde ikamet eden 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari'dan haber alamayan bakıcıları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ekipleri, Pinari'nin öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı, 3 kişinin de şüpheli olarak arandığı öğrenildi. Zafir Pinari'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(AA)