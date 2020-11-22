  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
  • Haberler
  • Güncel
  • Çanakkale'de milyonlarca yıl öncesine ait 2 fosil ele geçirildi
22 Kasım 2020 Pazar 11:57 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de milyonlarca yıl öncesine ait 2 fosil ele geçirildi

Çanakkale'de milyonlarca yıl öncesine ait 2 fosil ele geçirildi
DHA

Çanakkale'de, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Çanakkale'de, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi. 

DHA'da yer alan haberde polis ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

<p>CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yalanladığı HDP'nin de içinde

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yalanladığı anayasa çalışmasını CHP'li Kaboğlu itiraf etti: Birlikte çalıştık

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tohma Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Sirke fabrikasında kaçak içki ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.