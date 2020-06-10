Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çanakkale'de köylüler 'altın mantarı' toplamak için birbiri ile yarışıyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:51 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de köylüler 'altın mantarı' toplamak için birbiri ile yarışıyor

Çanakkale'de köylüler 'altın mantarı' toplamak için birbiri ile yarışıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Yoğun talep gören altın mantarın kilosu, toptan 35 TL'den alıcı buluyor.

Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yaz yağmurlarının ardından yetişen, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Alakeçi köyünde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışıyor. Altın mantarı özellikle çam ormanlarının altındaki çalılık alanlarda yetişiyor. Yörede, çalı, sarı ve altın mantarı olarak bilinen ve ihraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.

Alakeçi köyünde altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) "Bu sene bolca yağış oldu. Dağlık alanda aradığımız altın mantarı bu yağışlar sonrası bolca çıktı. Topladığım mantarları satmaya geldim. Bizim için gelir kapısı oldu" dedi.

Toptancı Mustafa Esen (55) ise, "Bu mantar her bölgede farklı isim ile anılıyor. Burada sarı rengi nedeniyle altın mantarı diye biliniyor. Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz" diye konuştu.

DHA

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Libya'da Hafter'e bir darbe de aşiretlerden!
Dehşet kamerada! Bıçakla saldırdı, boynuna dayadı...
Mutlu haberi Başkan Erdoğan vermişti... Mucize kardeşler Ankara'da
'Onun gibi olmayı çok isterdim!'
BAE subayları Darbeci Hafter milislerine Pantsir eğitimi vermiş! İşte o görüntüler

BAE subayları Darbeci Hafter milislerine Pantsir eğitimi vermiş! İşte o görüntüler

'Flamingo cenneti' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

''Flamingo cenneti'' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması! 'Ben sanki hep o sarıldığımız andayım'

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi