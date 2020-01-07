Çanakkale'de kar tatili var mı? 7 Ocak Salı Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale ilinde yaşayan öğrenciler ve veliler ‘Çanakkale’de kar tatili var mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçe ve ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji, kar yağışlarının bölgede devam edeceğini ve gerekli önlemlerin alınmasını söyledi. Gözler Çanakkale Valiliğinden gelecek son dakika kar tatili açıklamasına çevrildi. Detaylar haberimizde…

7 OCAK SALI ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.