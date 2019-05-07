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  3. Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 31 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy sahilinde yer alan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 31 mülteci yakalandı.

Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

İHA

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