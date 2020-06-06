Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:40 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son Dakika Haberleri.. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batma tehlikesine rağmen Türk Kara Sularına geri itilen 100 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgede tespit ettikleri düzensiz göçmen botlarını çeşitli manevralar ile Türk Kara Sularına itmesi dikkatleri çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, Kadırga Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından içinde 29 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Şişme lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

İkinci olayda ise Babakale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi, içerisindeki 51 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Son olayda ise; Kadırga Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulundu. Bölgede görev yapan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi, içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Açık denizde batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan 3 ayrı olayda 3 şişme lastik bot içerisinde kurtarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı Küçükkuyu Karakolunda karaya çıkartılarak sağlık kontrollerinden geçirildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Bakan açıkladı: 1 Temmuz'da açılıyor
Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır
Esenyurt'ta akılalmaz olay! Olmaz olsun böyle baba
Pendik'te pazarcıların kavgası kanlı bitti
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Başkan Erdoğan sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

Başkan Erdoğan sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?

Titiz Başak burcu en iyi kimlerle anlaşır?

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açt&#x

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak