Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı? Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir?

Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi nedir? sorusunun yanıtı öğrenciler olmak üzere binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Çanakkale Zaferi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, 18 Mart şehitlerini anmak isteyenler haberimizden Tarihin unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine ulaşabilirler.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı.. Zaferin 105. yılında şehitlerimiz anılıyor.

18 MART'TA NE OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.[9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.



