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26 Eylül 2020 Cumartesi 21:51 | Son Güncelleme:

Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında saat 21.39'da olan depremin derinliği 24.41 km olarak açıklandı.

Son dakika deprem haberine Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı. 

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