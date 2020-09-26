Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

Son dakika deprem haberine Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı.