Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9481
  • 7,5611
  • 378.784
  • 98945.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus keşif gemisine Türk sahil güvenlik botları eşlik etti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus keşif gemisine Türk sahil güvenlik botları eşlik etti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus keşif gemisine Türk sahil güvenlik botları eşlik etti

Rus donanmasına ait keşif gemisi ‘Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 16.00 sıralarında giriş yapan ‘Ivan Khurs’, saat 16.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısını önlerine geldi.

Rus keşif gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus keşif gemisi, Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.

(İHA)


Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir

Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Seri katillerin hikayelerine ait korkunç detaylar

Açılışına saatler kala Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi