Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8442
  • 7,7583
  • 380.103
  • 109556
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:20 | Son Güncelleme:

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 29'u Babakale, 69'u ise Sivrice açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

Kıyıya çıkarılan 98 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bozcaada açıklarında lastik botları arızalanan 27 sığınmacı da sahil güvenlikten yardım talep etti.

Botlarının motoru bozulan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.

Koronavirüsü daha ölümcül yapan mutasyon ortaya çıktı
Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması
ABD Başkanı 'Kullanıyorum' demişti... FDA o ilacın kullanımını sonlandırdı
F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...
AB'den ABD'ye çağrı: Kararını gözden geçir
Fatih Terim: 'Pes etmeyeceğiz'

Fatih Terim: 'Pes etmeyeceğiz'

2020 raporu ortaya çıktı: İşte dünyadaki nükleer si

2020 raporu ortaya çıktı: İşte dünyadaki nükleer silah sayısı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Deprem çantasında ne olmalıdır?

Deprem çantasında ne olmalıdır?