Can dostlar evlerinde rahat: Hayvan barınağımızı geliştiriyoruz

Başkan Aytekin Şenlikoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte barınakta birçok yenileme ve geliştirme çalışmaları yapıldı.

Yüzlerce hayvana bakım ve tedavinin uygulandığı barınakta, yaralanan ve sakat kalan hayvanların tedavileri yapılıyor ve tedavi sonrası bakımları gerçekleştiriliyor. Hayvanlara konfor sağlayacak adımların atıldığı barınakta sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda tedavi görüyor.

Son 1 yıl içerisinde Başkan Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatları ile yoğun bakım ve tedavi üniteleri, röntgen ve tahlil odaları yapılarak ameliyathane genişletildi. Sürekli bakım gerektiren hayvanların da kaldığı barınak, sokak hayvanlarıyla ilgili birçok ihtiyaca cevap verecek özellikler taşıyor.

Ayrıca, Giresun Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde birçok çalışma gerçekleştirildi.

'Onlar üşürse bizde üşürüz', onlar aç kalırsa biz üzülürüz' diyerek çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi 150 den fazla kedi ve köpek evi 150 ye yakın ise mama kapları yaparak soğuk hava şartlarında hayvanların barınma ve beslenmelerine cevap verdi. Zor şartlarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için son üç ayda 15 ton olmak üzere son bir yılda 45 ton mama kullanıldı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Giresun’un tüm sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek: “Bizim için üzerinde durduğumuz sorunlarından biri de sokak hayvanlarıdır. Yaşam hakkı olan hayvanların da normal şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken çalışmaları yapmak görevlerimiz arasındadır. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu barınakta hayvanların sağlık kontrollerinin, bakımlarının, kısırlaştırma ve ameliyatlarının yapılabildiğini hatırlatarak: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren barınağımızla ilgili birçok yeniliğin yapılması için arkadaşlarımıza talimat verdik.

Ayrıca Hayvan sevgisini artırmak amacıyla bu konuda yetkili kişileri şehrimize davet edip okullarımızda seminerler verdik.

Hayvanseverleri memnun edecek uygulamalara imza atmayı sürdüreceğiz. Hayvanseverler merak etmesinler. Uygulamalarımızda onları memnun edecek birçok çalışmamız olacak. Ayrıca sokak hayvanları için de barınma ve beslenme anlamında arkadaşlarımız eksiksiz bir çalışma yürütüyor.” diye konuştu.