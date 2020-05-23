Camiler üzerinden kaos planı! Provokatöre tutuklama

İzmir’de 20 Mayıs akşamı Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin merkezi ezan sistemine sızan provokatörler, hoparlörlerden İtalyan partizan marşı ‘Çav Bella’yı çaldı. Kısa süre sonra CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medya hesabından camilerin görüntüsünü paylaşıp skandala alkış tuttu. Provokatörlerin tespiti için soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Banu Özdemir, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından tutuklandı.

PİŞKİN SAVUNMA



Skandal olayı müzik notalarıyla paylaşan Özdemir’in ‘İzmirlileri zan altında bırakan videoları gördüğünde buna sebep olanların ortaya çıkarılması amacıyla paylaşımları yaptığını’ söylediği ileri sürüldü. Özdemir’in daha önce de ‘Kobane’de direnen kadınlara bin selam’ yazısı önünde fotoğraf çektirip, Suriye’deki PKK-YPG’li teröristlere destek verdiği ortaya çıktı.

JAMMER’A RAĞMEN SIZMIŞLAR!



Hisar Camii’ndeki merkezi sistem görüntülendi. Odada, sinyal kesici ‘jammer’ bulunmasına rağmen frekansa nasıl sızıldığı araştırılıyor.



KILIÇDAROĞLU’NDAN İKİ GÜN SONRA TEPKİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz.”

KİTAP DA YAZMIŞLAR



Özdemir’in sözde adalet yürüyüşünü kitaplaştırdığı, önsözünü de Kılıçdaroğlu’nun yazdığı öğrenildi.

KARANLIK EMELLER AÇIĞA ÇIKARILMALI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye’mizin ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız... Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.”

ALÇAK ZİHNİYETİN FİLİZLENME ÇABASI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.”