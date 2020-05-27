Camiler sosyal mesafeli ilk cumaya hazırlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi sürecinde 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayımladı. Başkanlığın internet sitesinde, “Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor” başlığıyla yer alan afişte, abdestin ev ve işyerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

TEDBİRLERE UYALIM



Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.