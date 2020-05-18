Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman kılınacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Camiler ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Camilerin 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazıyla beraber açılacağını söyleyen Erdoğan: "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek" ifadelerine yer verdi.