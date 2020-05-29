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  3. Camiler 2.5 ay sonra cemaatine kavuşuyor
29 Mayıs 2020 Cuma 02:44 | Son Güncelleme:

Camiler 2.5 ay sonra cemaatine kavuşuyor

Camiler 2.5 ay sonra cemaatine kavuşuyor

Salgın nedeniyle 78 gün ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camii'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak, 1003 şükür kurbanı kesilecek.

Salgın nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır cemaatinden mahrum kalan camiler dezenfekte edilerek ilk cumaya hazırlandı. 78 gün sonra cemaatle ibadet, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Fatih Camii’nde kıldıracağı cuma namazıyla başlayacak.

1003 ŞÜKÜR KURBANI

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla bugün saat 11.00’de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde, okunan hatimlerin duası yapılacak. “Sağduyulu ve bilinçli olursak yakın zamanda tüm camilerimizde namazlarımızı kılarız” diyen Erbaş şunları kaydetti: “Kademeli olması açısından önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı. Daha sonraki haftalarda Sultanahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız.”

 İSTANBUL’UN CAMİLERİ HAZIR 

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınacağını duyurdu. İstanbul için ‘www.istanbul.gov.tr’, Başkent için ‘ankara.diyanet.gov.tr’, İzmir için ise ‘izmir.diyanet.gov.tr’ adreslerinden camilerin listesine ulaşılabilecek. 

TBMM’DE TEK KULLANIMLIK SECCADE 

TBMM camisinde kalınacak ilk cuma için bahçede dezenfeksiyon yapılırken cemaat için tek kullanımlık seccade alındı. Cuma hutbesi için beş basamaklı özel bir minber hazırlandı. Yağmur ihtimaline karşı da tenteler hazırlandı.

KİMİ AÇIK PAZAR YERİNDE, KİMİ STADYUMDA 

Avlusu müsait olmayan Emet, Kütahya’nın Hisarcık ve Simav ilçelerindeki camilerde ilk cuma pazar yerleri ve stadyumlarda kılınacak. Vatandaşlardan, maske takmaları, 1.5 metre kuralına uymaları, seccadelerini getirmeleri, abdestlerini evlerinde almaları istendi.


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