Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Camide kardeşini öldürmüştü! Korkunç plan ortaya çıktı

Camide kardeşini öldürmüştü! Korkunç plan ortaya çıktı

Camide kardeşini öldürmüştü! Korkunç plan ortaya çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde camide işlenen cinayette, katil zanlığı Ali Dinç'in (82), imam izinli olduğu için namazı kendisinin kıldırdığı, öldürdüğü kardeşi Hasan Dinç'in (80) de arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı.

Kulak Mahallesi Merkez Camii'nde dün akşam namazında Ali Dinç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hasan Dinç'i namaz kılarken tabancayla vurdu. Hasan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, Ali Dinç ise kaçtı.

Cemaatin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Dinç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ali Dinç'i fındık bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ARKASINDA SAF TUTMUŞ

Jandarmadaki sorgusu süren Ali Dinç'in, imamın izinli olmasıyla dün akşam namazını kendisinin kıldırdığı, kardeşinin arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı. Farzın ardından sünneti kılan Ali Dinç'in silahını çekip, namaz kılmayı sürdüren kardeşini sırtından vurduğu belirlendi. 

Hasan Dinç’in sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de oğlunun yanında kaldığı, geçen ay Ordu’ya geldiği, arazi anlaşmazlığı nedeniyle de ağabeyi Ali Dinç ile kavgalı olduğu bildirildi. Ali Dinç'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'de reyting rekoru kırdı
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
<p>Dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Sakarya´daki Acarlar Longozu,

Dünyanın En Büyük Longoz Ormanlarından Biri: Acarlar Longozu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz bilgiler

Limon kabuğunun saymakla bitmeyen faydaları