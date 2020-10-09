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09 Ekim 2020 Cuma 14:11 | Son Güncelleme:

Cami bahçesindeki cinayet 700 saatlik kamera kaydı izlenerek çözüldü

Cami bahçesindeki cinayet 700 saatlik kamera kaydı izlenerek çözüldü
DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Burak Işık'ın katil zanlısı Hakan P., yaklaşık 700 saatlik görüntüler incelenerek saklandığı adreste yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde gerçekleşen cinayet aydınlatıldı. Burak Işık'ın katil zanlısı Hakan P., 200 kameradan yaklaşık 700 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Burak Işık'ın yanı sıra iki arkadaşını daha öldürmek için peşlerine düştüğünü ifade eden katil zanlısı arkadaşları yanından ayrılınca amacına ulaşamadığını belirtti.

Hakan P. ifadesinde, daha önce aynı caminin bahçesinde kavga ettiği Burak Işık ve 2 arkadaşını öldürmek için peşlerine düştüğünü, yanlarındaki arkadaşları da ayrılınca Işık'ı öldürdüğünü söyledi.

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti.

Olay, günü evden aldığı ekmek bıçağı ile birlikte Burak Işık ve onun iki arkadaşının peşine düştüğünü belirten Hakan P., cami bahçesinde yalnız kalan Işık'ın yanına giderek bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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