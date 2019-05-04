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  3. Çalıştığı şirketten 50 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Çalıştığı şirketten 50 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Çalıştığı şirketten 50 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çalıştığı özel güvenlik şirketinden bir bankaya ait 50 bin lirayı çalarak kaçtıktan sonra İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, para nakil işi yapan bir özel güvenlik şirketinde çalışan T.F. (49), izinli gününde iş yerine giderek banka şubelerine teslim edilecek para destelerinden 50 bin lirasını çalarak kaçtı.

Hırsızlığı fark eden diğer çalışanlar durumu polise bildirdi.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İstanbul'da düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı. T.F'nin yanında 23 bin lira ele geçirildi.

Bursa'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, T.F'nin iş yerinde masanın üstünde bulunan paraları alıp gizleyerek kaçtığı görülüyor.

(AA)

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