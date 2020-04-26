Çalışmalara şiir arası

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüs salgını sürecinde çalışmalarını Huber Köşkü’nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan gerçekleştirdiği toplantılarla alınan önlemlerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için çalışırken, diğer taraftan da dünya liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

NECİP FAZIL KİTABI

Başkan Erdoğan bu yoğun mesaisi arasında verdiği ufak molalarda kitap okumayı tercih ediyor. Başkan Erdoğan bu molalardan birinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafta Erdoğan’ın masasında duran Necip Fazıl Kitabı dikkat çekti. Kitap; Necip Fazıl’ın 110. doğum yılı vesilesiyle 31 Mayıs 2014 tarihinde “Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim” adıyla Zeytinburnu Belediyesi’nce düzenlenen Necip Fazıl Sempozyumu’nda sunulan Necip Fazıl’ın hayatını edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşuyor.

ERDEM BAYAZIT ŞİİRİ

Erdoğan fotoğrafla birlikte, 1999 yılında kendisinin de seslendirdiği Erdem Bayazıt’ın “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair” şiirinden “Müslüman yürekler bilirim daha /Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet/Eller bilirim haşin hoyrat mert/Alınlar görmüşüm ki/vatanımın coğrafyasıdır/Her kırışığı sorulacak bir hesabı/Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır./Bütün bunların üstüne/Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim/Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim” dizelerini paylaştı.

LiDERLERLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile kovid-19 salgını ve alınan önlemler konusunda telefon görüşmesi yaptı.

