Çalışmalara başlandı...Orman yangınlarında zarar gören alanlar yeşillenecek

Yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için çalışmalara başlandı.

AA'da yer alan habere göre, alevlerde zarar gören ormanlık alanlar her yıl olduğu gibi dikilecek yeni fidanlar için hazırlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanı olan İzmir ve Manisa'da, bu seneki yangınlarda zarar gören alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ilk olarak ormanda kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önünde bulundurularak düzenlenmesi yapıldı. Ardından kesilmesi gereken ağaçlar ile alevlerden az zararla kurtularak yaşamlarını sürdürebilecek ağaçlar tespit edildi.

Kadastro ekipleri, yanan alan ölçümünün ardından sahanın yol şebekesi ve alevlerin atlamasını önlemek için yapılan yangın emniyet yollarının planlamasını gerçekleştirdi.

Şimdilerde ise sahada çalışmayı sürdüren işçiler kesilmesi gereken ağaçların kesimini yapıyor. Kabukları soyularak tomruk haline getirilen ağaçlar, traktörlere yüklenerek belirli alanlara diziliyor. Kesimin tamamlanmasının ardından ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğünün depolarına taşınacak ve satışa çıkartılacak. Ekipler, ağaçların ekonomik değerinin düşmemesi için ağaç kesimini, zararlı böcekler ağaca ulaşmadan tamamlama konusunda özel çaba sarf ediyor.

Ağaç kesimi tamamlanan bölgelerde toprak üstü temizlenerek, toprak, dikim için hazırlanmaya başlanıyor. Dozerlerle örtü temizleme yapılıyor, ardından dikim terasları oluşturuluyor. Bu teraslara fidan dikim sezonunun başlangıcı olan kasım ayında ilk fidanlar dikilecek. Fidan dikimi 5 ay boyunca yapılabiliyor.

6 MİLYON FİDAN YEŞERECEK

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl siyaha bürünen alanlara 6 milyon fidan dikileceğini belirtti.

İlk fidanların kasım ayında toprakla buluşacağını kaydeden Derince, yeni fidanlarla, yanan alanların yıllar içinde tekrar yeşile bürünmesi ve ormana dönüşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Derince, fidan dikiminin bir plan çerçevesinde gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, sahanın geneline, asli tür olan kızılçam fidanı dikileceğini aktardı.

Yol ve yangın emniyet şeritlerinin olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacağını ifade eden Derince, bu güzergahların da dayanıklı ağaç türleri olan servi, akasya, ahlat, zakkum gibi türlerle ağaçlandırılacağını kaydetti.

Yanan her ormanlık alanın yeniden ağaçlandırıldığını vurgulayan Derince, "Yanan alanları ağaçlandırmak, yeniden orman haline getirmek bizim görevimiz. Yanan sahada yapılaşma söz konusu olamaz. Bir karış orman toprağı yapılaşmaya açılmaz." ifadelerini kullandı.

İZMİR VE MANİSA'DA 261 ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan, bu yıl 1 Ocak-11 Ekim tarihlerinde, İzmir ve Manisa'da 261 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 4 bin 103 hektar alan zarar gördü.

Yanan alan açısından yılın büyük yangını Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşandı. 1 Ağustos günü saat 16.00 civarında başlayan yangın, 4 Ağustos günü saat 13.00 sularında kontrol altına alınabildi. Yangında 864 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın da 430 hektar alanda etkili oldu.