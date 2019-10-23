Çalışma başlatıldı! Öğrenci karnelerinde yeni dönem

CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak. Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak. Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

KARNELER TEK SAYFA OLMAYACAK

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.