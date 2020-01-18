Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,889
  • 6,5329
  • 294.468
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çakmağın içinden bakın ne çıktı

Çakmağın içinden bakın ne çıktı

Çakmağın içinden bakın ne çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.’yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)


MasterChef Güzide kararını verdi!
Çağla Şıkel ölümden döndü!
Yıllar önceki röportajı ortaya çıktı! Kan donduran sözler
Kuzey Karan'ı solladı!
Yeni aşıkların kaçış gecesi
<p>24 TV´de yayınlanan Günün Manşeti programında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Gazeteci

Murat Çiçek´ten CHP Sözcüsü Faik Öztrak´a Sert Yanıt

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!