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  3. Çakarlı araçlar hakkında flaş karar! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Çakarlı araçlar hakkında flaş karar! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Çakarlı araçlar hakkında flaş karar! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan gelen şikâyetleri dikkate alan Başkan Erdoğan çakarlı araçlara sınırlama talimatı verdi. Acil durumlar dışında kullanılmayacak, trafikte yollar kesilmeyecek, konvoylar azaltılacak.

Osman Nuri CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinden belediye başkanına, parti kurmaylarından bürokratlara varana kadar geniş bir kesim tarafından kullanılan ve vatandaşın trafikte mağduriyetine sebep olan “çakarlı araç” uygulamasına müdahale etti.

Beştepe’ye kadar ulaşan şikâyetleri dikkate alan Erdoğan’dan “çakarlı araç uygulamasına son verin” talimatı geldi. Protokol geçişlerinde de, aciliyet gerektiren durumlar dışında yollar kesilmeyecek ve uzun konvoylar oluşturulmayacak.

YOLLAR KAPANMAYACAK

Sayıları binlerle ifade edilen ve aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu geniş bir kesim tarafından kullanılan “çakar” sisteminin yeniden gözden geçirilerek kısıtlanması talimatı veren Erdoğan, parti kurmayları ile milletvekilleri ve belediye başkanlarının uyarılmasını istedi. 

Protokol geçişlerinde yolların kesilerek bir süre trafiğe kapatılmasından kaynaklanan mağduriyetleri de gündemine alan Erdoğan, aciliyet gerektiren durumlar dışında yolların kapatılmaması talimatı da verdi. 

ÖNCE KENDİSİ UYGULADI

Başkan Erdoğan verdiği talimatın öncülüğünü de yaptı. Erdoğan’ın Japonya’da katıldığı G-20 Zirvesi’ne hareket için Ankara Esenboğa Havalimanı’na gidişinde, Ankara-Esenboğa yolunun araç trafiğine kapatılmadığı öğrenildi.

 

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