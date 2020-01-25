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ByLock'taki 'TIR'cı Özcan

ByLock'taki 'TIR'cı Özcan

Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait tır’ların Hatay Kırıkhan’da durdurulması sırasında o dönem özel yetkili savcı olan ve yargılandığı davada 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özcan Şişman’ın, FETÖ’nün kripto haberleşme ağı ByLock’ta ekli örgüt mensuplarınca “tırcı özcan cs”, “şişkebap”, “özc” ve “mözcan” gibi isimlerle kaydedildiği belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen eski özel yetkili savcı İsmail Aytaç’ın dosyasındaki ByLock tutanağında sanığın, programı 2016 Ocak ayına kadar kullandığı belirtildi. 

 


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