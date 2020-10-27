27 Ekim 2020 Salı 11:38 | Son Güncelleme:
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
AA'da yer alan haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.