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  • ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı
27 Ekim 2020 Salı 11:38 | Son Güncelleme:

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

AA'da yer alan haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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