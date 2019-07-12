ByLock kullandığı tespit edilmişti, Turgut Özal Üniversitesi'nin genel sekreteri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri Yakup Yıldız, ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine mahkemece tutuklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yıldız ile avukatı Necla Coşar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadığına ilişkin BTK'ye yazılan yazıya cevap geldiğini belirterek, Yıldız hakkındaki ByLock tespit tutanağını okudu.

Başkan Alp, sanık Yakup Yıldız'ın adına kayıtlı telefon üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiğini, kullanıcı adının "yakup16cmb", şifresinin de "zeliha9306" olduğunu söyledi. Sanığı ByLock programına ekleyenlerin de "Yakup Yıldız" ismiyle programa kaydettikleri belirlendi. Dosyaya giren belgelere karşı savunması sorulan Yıldız, aleyhindeki delilleri kabul etmediğini, ByLock programını kullanmadığını söyledi.

Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreterliği görevinden kendi isteğiyle 2014'te ayrıldığını, o tarihten sonra da başka bir yerde çalışmadığını söyleyen Yakup Yıldız, "Terörü ve terör örgütlerini lanetliyorum. Bu örgütle kesinlikle bir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre Turgut Özal Üniversitesinden önce örgütün kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunda da çalıştığı belirlenen Yakup Yıldız hakkında adli kontrol şartının yeterli olmayacağına hükmederek tutuklama kararı verdi. Adliyede görevli polislerce tutuklanıp cezaevine götürülen Yıldız'ın yargılanmasına 1 Ağustos'ta devam edilecek.

(AA)