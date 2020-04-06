Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7926
  • 7,3342
  • 364.14
  • 92071.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Buzdolabını yazı tahtasına çevirdi, internetten öğrencilerine ders anlattı

Buzdolabını yazı tahtasına çevirdi, internetten öğrencilerine ders anlattı

Buzdolabını yazı tahtasına çevirdi, internetten öğrencilerine ders anlattı

Samsun'un Bafra ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Ebru Bayrak, buzdolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

Barbaros İlkokulunda görev yapan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor.

AA'da yer alan habere göre, Kendi imkanları ile ders anlatan ve buzdolabını yazı tahtası olarak kullanan Bayrak, bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Bayrak'ın ders anlatırken çekilmiş fotoğrafı beğeni topladı.

Durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından, "Tahtanızı gönderiyorum değerli öğretmenim." notunu paylaştı.


Türk Polis Teşkilatı paylaştı: Devletinin emrinde...

Türk Polis Teşkilatı paylaştı: Devletinin emrinde...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi

Ankara semalarındaki martılar başkentlileri şaşırttı