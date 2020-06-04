Büyükşehirlerden göç başladı

18 yaşın altına da aileleriyle yolculuk yapma izninin verilmesiyle 2 milyon kişi, şehirlerarası yolculuk yaptı. 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti. En fazla Ege ve Akdeniz gibi tatil yörelerine göç yaşandı. En fazla göçün yaşandığı bir diğer bölge ise Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, hareketlilik devam ediyor. Müşteriler bilet fiyatlarından şikayetçi.