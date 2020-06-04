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  3. Büyükşehirlerden göç başladı
04 Haziran 2020 Perşembe 03:42 | Son Güncelleme:

Büyükşehirlerden göç başladı

Büyükşehirlerden göç başladı

Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden, Anadolu'ya ve tatil bölgelerine geçişler başladı.

18 yaşın altına da aileleriyle yolculuk yapma izninin verilmesiyle 2 milyon kişi, şehirlerarası yolculuk yaptı. 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti. En fazla Ege ve Akdeniz gibi tatil yörelerine göç yaşandı. En fazla göçün yaşandığı bir diğer bölge ise Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

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