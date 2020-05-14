Büyüklerden sokakları dolduranlara mesaj var: Siz gezdikçe biz hapsoluyoruz

HABER MERKEZİ

Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar son günlerde yaşanan sokaktaki yoğunlukla ilgili çağrıda bulundu, “Zorunlu olmadıkça evde kalın. Siz geziyorsunuz biz bedel ödüyoruz” diyerek şunları söyledi:

BEDEL ÖDÜYORUZ

Füsun Oğuz (67) İstanbul-Beylikdüzü: “Ben kurallara harfiyen uyuyorum ama balkondan baktığımda hala sokaktaki insanları görüyorum. Dışarıdakilerin oluşturduğu tehdit yüzünden evimizden uzun süre çıkamayabiliriz. Bizler maddi manevi bedel ödüyoruz. Çocuklarımızı bile göremiyoruz.”

İKİNCİ DALGAYI GETİRMEYİN



Hasan İspir (67) Gaziantep: “Vakalar azaldığı için sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde kalkmasını beklerken tedbir almayanların yüzünden 2. dalga gelirse evde daha da uzun kalmamız gerekir. Önümüz yaz. Ne olur tedbirli olun bizleri sıcaklarda eve hapsetmeyin.”

TORUNLARA HASRET KALDIK



Cuma Türkmen (68) İstanbul-Sarıyer: “Ben bir öğretmen olarak salgını da eğitimle yeneceğimiz kanaatindeyim. Kararı destekliyorum ama süreç uzarsa yaşlılarımızda başka sorunlar baş gösterir. Kalabalık görüntüler bizleri tedirgin ediyor. Birilerinin tedbirsizliğinin bedelini biz ödüyoruz. Ben çöp atarken bile maske takıyorum. Torunlarımıza hasret kaldık. Lütfen dışarı çıkmayın.”

KURALA UYULMAZSA YASAK UZAYACAK



Saadet Ayvaz (66) İstanbul-Güngören: “Uzun süredir evdeyiz, doğru bir karardı. Haberlerden İstanbul’da maskesiz, tedbirsiz gezenleri görüyoruz. Bu insanlar keyiflerince gezdikçe biz dışarı çıkamayacağız.”

HER ADIMINIZDA BİZLERİ DÜŞÜNÜN



Hacı Ömer Davşan (86) Adana: “Ben gezmeyi, camide ibadet etmeyi severim ancak hepsi artık kısıtlandı. Dışarıda fütursuzca gezenler yüzünden hareket edemiyoruz. Dışarıda gezenler her adımda bizi de düşünsün.”

BİRİ HATA YAPARSA CEZAYI HERKES ÇEKER



Aydın Selvi (74) Trabzon: “Bu illetten kurtulalım diye iki aydır evde oturuyorum. Ama caddeler sokaklar AVM’ler tıklım tıklım. Ne olur yapmayın. Bir kişi hata yaparsa herkes cezasını çeker. Bizleri evde oturmaya mahkum etmeyin.”