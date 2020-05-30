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  3. Büyükelçi duyurdu: Türkiye'den ABD'ye yardım
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:15 | Son Güncelleme:

Büyükelçi duyurdu: Türkiye'den ABD'ye yardım

Büyükelçi duyurdu: Türkiye'den ABD'ye yardım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ülkesinin Türkiye'den 800 bin koruyucu önlük satın aldığını açıkladı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada Satterfield şunları kaydetti:

“Bugün itibariyle Türk tedarikçilerden ABD hükümeti ve Virginia eyaleti adına toplam 800.000 koruyucu önlük satın alındığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Önlüklerin 350.000’i Pazar günü ABD’ye ulaşmış, geri kalanı ise bugün itibariyle yola çıkmış bulunmaktadır. Yerine ulaştıktan sonra bu önlüklerin çoğu, en savunmasız durumdaki vatandaşlarımızı koruma amacıyla doğu yakasındaki yaşlı bakımevlerine dağıtılacaktır. Bu anlaşmanın rekor sürede yapılmasını mümkün kılan tüm Türk devlet kurumlarına, Sağlık Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım.”

“Bu ve buna benzer koruyucu ve tıbbi ekipman alımları geleceğe dair olumlu işdaret teşkil etmektedir” diyen Satterfield, “Bu gibi işbirliklerini devam ettirerek daha da ileriye taşımayı temenni ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.


Büyükelçi duyurdu: Türkiye'den ABD'ye yardım
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