Büyükelçi duyurdu: Türkiye'den ABD'ye yardım

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada Satterfield şunları kaydetti:

“Bugün itibariyle Türk tedarikçilerden ABD hükümeti ve Virginia eyaleti adına toplam 800.000 koruyucu önlük satın alındığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Önlüklerin 350.000’i Pazar günü ABD’ye ulaşmış, geri kalanı ise bugün itibariyle yola çıkmış bulunmaktadır. Yerine ulaştıktan sonra bu önlüklerin çoğu, en savunmasız durumdaki vatandaşlarımızı koruma amacıyla doğu yakasındaki yaşlı bakımevlerine dağıtılacaktır. Bu anlaşmanın rekor sürede yapılmasını mümkün kılan tüm Türk devlet kurumlarına, Sağlık Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım.”

“Bu ve buna benzer koruyucu ve tıbbi ekipman alımları geleceğe dair olumlu işdaret teşkil etmektedir” diyen Satterfield, “Bu gibi işbirliklerini devam ettirerek daha da ileriye taşımayı temenni ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ambassador Satterfield: I'm pleased that as of today, a total of 800,000 protective gowns have been purchased from Turkish suppliers on behalf of the U.S. government, as well as the state of Virginia. #COVID19 pic.twitter.com/eIQSTpU7bc