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22 Ekim 2020 Perşembe 11:17 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü: Pilotaj öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü: Pilotaj öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı
AA

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. İstanbul Valiliği, eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştüğünü açıkladı.

Özel bir firmaya ait eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre, AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

UÇAĞIN PİLOTU YARALANDI

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: AMBULANS HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

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