01 Kasım 2020 Pazar 00:28 | Son Güncelleme:
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı... 8 balıkçı kurtarıldı
AA
Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.
AA'nın aktardığı habere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.