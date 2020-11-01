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01 Kasım 2020 Pazar 00:28 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı... 8 balıkçı kurtarıldı

Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı... 8 balıkçı kurtarıldı
AA

Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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