Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı... 8 balıkçı kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.