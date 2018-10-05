Büyükataman: MHP'ye 'küçük ortak' benzetmesi yapan siyasi üslup partisini kurtarma peşindedir

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıkımı için ittifak edenlerin, ihanet ve ihtilaf çukurunda da ortak olduklarını belirterek, tarihin yarım asırdır sınadığı, kurgulanan her cendereden başarıyla çıkan MHP'nin aleyhine senaryo yazmanın da bu çerçevede, adeta bir alışkanlık halini aldığını ifade etti.

"Zira görünür/görünmez, muhteris figüran da oyuncu da mebzuldür." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, dikkatle tahlil edildiğinde habis planların ve sinsi projelerin, milli bekanın ağır hasar görmesine yönelik olduğunu ve kara kampanyaların bu amaca hizmet ettiğini kaydetti.

Davalarının hak ve hakikat davası, millet ve memleket sevdası, dertlerinin de Türkiye olduğuna işaret ederek, bugüne kadar hiç mahcup ve mağlup olmadıklarını belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden deliye dönüyorlar, idraklerini kaybediyorlar. Temyiz kudretlerini kaybedip vasi atanacak hale geliyorlar.

Bilindiği üzere, 'Kınalı Yapıncak', partisinin grup toplantısında partimizi hedef alan sözler sarf etmişti. Sayın Genel Başkanımızın veciz ikazından sonra gemi iyice azıya alıp, edebi bir tarafa bırakarak mahalle ağzıyla cevap yetiştirme gayretine girişti.

Siyasi üslupsuzluğu bir üslup haline getiren ve bununla da övünen ama 24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin verdiği dersi bile hala idrak edememiş olan 'Kınalı Yapıncak', terbiye sınırı bırakmadan partimizi ve şartlı ceza indirimi teklifimizi eleştiriyor. 'Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız…' diyor. 'Kınalı Yapıncak' ve yancıları bilmez ama millet farkındadır ki 15 Temmuz'dan çok önce FETÖ belasına bayrağı ilk olarak MHP açtı."

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Ankara'daki ilk çıkışı MHP'nin yaptığını, milli duruşu da MHP'nin gösterdiğini vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Temyiz kudreti kaybının belirgin bir göstergesi olan hafıza kaybıyla dumura uğradığı için kendisi hatırlamayabilir ama Ülkücü Hareket çok iyi hatırlıyor. Kendileri 'yurtta sulh' deyip FETÖ'cü hakimlerle MHP'yi ele geçirmeye çalışırken MHP, FETÖ'ye karşı bir savaş veriyordu ve bir milim bile geri adım atmıyordu.

FETÖ liderinin 'O hanıma sahip çıkın, koruyun.' dediği hanım kimdir? 'İçişleri Bakanı biz yaptık, bizim referansımızla oldu' dedikleri kişi kimdir? Tabii ki bu kişi FETÖ üzerinden sahte racon kesen kişidir. Türkiye bunları bilmektedir. FETÖ'nün kodamanlarından bahseden 'Kınalı Yapıncak', FETÖ kodamanı görmek istiyorsa, 'FETÖ'cüler ona destek veriyor.' diyen Genel Başkan Yardımcısı'na, 'Ben FETÖ'nün belediyeler başimamıyım.' diyen milletvekiline ve dönüp geçmişine bakıp, eski konuşmalarını dinleyip, '1980 öncesi Fetullah Gülen'in dinler arası diyalog modeli uygulansa sağdan soldan ölümler olmazdı.' diyen kendine bakmalıdır. 15 Temmuz darbe planını çok öncesinden bilen FETÖ mensuplarının tamamı, niçin MHP kongresinde taraf olup adeta seferberlik ilan edip 'Kınalı Yapıncak'ı desteklemiştir."

"Sahte 'İyi' olduğunu bilmiyor"

"15 Temmuz darbe girişimini yapanların kendine 'Yurtta Sulh Konseyi' demesiyle, 'Kınalı Yapıncak'ın MHP kongresi yaptırmak için Türkiye'yi gezerken her gittiği il ve ilçede 'MHP iktidarında 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hayata geçireceğiz' cümlesini kurması tesadüf müdür?" diye soran Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Kınalı Yapıncak'ın gezdiği tüm il ve ilçelerde tekrarladığı çok ilginç başka bir söz daha vardır. 'Muhteremlere ot yoldurmazsak namerdim.' Bu söz, herkesin bildiği gibi askerde talim terbiye amaçlı fiili ceza sistemi modelidir. Bu da mı tesadüftür? FETÖ'nün siyaset ayağı ortaya saçıldığı gün bunlar net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Ayrıca kendilerinin 'Molla Kasım' olduklarını söyleyip, 'Yeni Molla Kasım'lar burada' diyen Kınalı Yapıncak, anlaşılan Molla Kasım'ın partisinin adı gibi sahte 'iyi' olduğunu bilmiyor.

MHP'ye 'küçük ortak' benzetmesi yapan siyasi üslupsuz, öyle sanıyoruz ki işportaya düşen, yeni bir Genç Parti rolüne soyunmuş olan partisini kurtarma peşindedir. Unutmayalım ki Genç Parti de 2002 seçimlerindeki misyonunu tamamladıktan sonra ilk yerel seçimlerde tabela partisine dönmüştü. Merak etme, çok sürmez. 6 ay sonra, adı gibi her şeyini taklit ettiğin adını da partini de anan kalmaz.

Hayatı siyasal pazarlıkla ve 'küçük ortak' olma gayretiyle geçmiş, beş parti değiştirip her seferinde bir önceki söylemlerinden kendi ağzıyla rücu etmiş, en sonunda kendi kurduğu partisinde de iki defa beyan ettiği istifasından geri adım atmış bu pazarlamacının yetiştiği siyaset geleneğinde, sığınacak liman arama hastalığı kalıcı haldedir."

"Balık bilmese de Halık bilir"

MHP'nin millet eksenli siyaset yaptığını, dünyaya Ankara merkezli baktığını ve Ankara merkezli-Türk Dünyası eksenli bir dünya tasarımı hedeflediğini aktaran Büyükataman, kaptı-kaçtı mantığıyla hareket ederek, "Az zamanda çok ve büyük götürmek" misyonuyla yaşamış ve siyaset yapmış kimselerden oluşan bir partinin böyle ulvi hedefleri anlamasını beklemediklerini kaydetti.

Büyükataman, "(Balık bilmese de Halık bilir) demeye devam edeceğimizden ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 'Demirden korksa trene binmeyeceği'ni ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse, koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak, Ülkücü hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." ifadesini kullandı.

(AA)