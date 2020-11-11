Büyük rezillik: Ayda bebek paylaşımına tepki yağdı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma anlarını canlandıran TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı kısa sürede büyük tepki çekti. Akçalı "Beni linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak yani." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan haberde TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

AĞLADIĞI ANLARI CANLANDIRDI

Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: YANINIZA KALMAYACAK

Gelen tepkilere Twitter'dan cevap veren Ceylin Akçalı 'Beni liçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak yani.' ifadelerini kullandı.