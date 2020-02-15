Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
"Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 15 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
"Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
A: Sıpalık
B: Kedilik
C: Güvercinlik
D: Kuzuluk
Doğru cevap: D Kuzuluk