31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:47 | Son Güncelleme:
Sosyal medyada bir hemşireye tehdit ve hakarette bulunan Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri.. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada bir hemşireye tehdit ve hakarette bulunan Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız